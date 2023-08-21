На полках российских магазинов станет больше импортных товаров

Подразделение крупного банка профинансирует поставщиков, которые обеспечивают российских ретейлеров зарубежной продукцией Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Количество импортных товаров на полках российских магазинов станет больше. Поставщиков, которые обеспечивают российских ретейлеров зарубежной продукцией, профинансирует СберФакторинг. Благодаря этому в торговых сетях страны своевременно и в достаточном количестве будут появляться товары, не имеющие аналогов на внутреннем рынке.

- Изменение схемы закупок и необходимость заранее заказывать товары осложняют финансовое планирование поставщиков зарубежной продукции. Ретейлеры обычно оплачивают товар с отсрочкой платежа, а поставщикам, наоборот, нужна предоплата. В результате компании сталкиваются с нехваткой оборотных средств. Чтобы помочь поставщикам импортных товаров сохранять финансовую стабильность, СберФакторинг с начала 2023 года оказал им финансовые услуги на сумму свыше 8 млрд рублей, - рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

Он отметил, что до конца года общий объем финансирования превысит 15 млрд рублей. Также не исключается возможность увеличения лимита. Анатолий Попов добавил, что факторинг позволит поставщикам сразу получить большую часть денег за отгруженную продукцию и увеличить объемы продаж.

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