В Самаре на овощебазе на ул. Дальневосточной нашли девять мигрантов-нарушителей

На иностранцев, нарушивших правила, сотрудники полиции составили протоколы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и бойцами ОМОН Росгвардии наведались на овощебазу на улице Дальневосточной. Там работают много иностранцев. Как выяснилось, некоторые из них нарушили закон.

— В ходе рейда было выявлено девять нарушений миграционного законодательства. Пять протоколов составлено за нарушение иностранцами правил въезда или режима пребывания в РФ, еще четыре — за незаконную трудовую деятельность в РФ и несоблюдение ограничений на ведение отдельных видов деятельности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Также полицейские совместно с представителями Россельхознадзора проверили на территории базы точки по продаже мясной продукции. Как выяснилось, двое предпринимателей торговали без лицензии. Правоохранители составили на них протоколы и забрали незаконную продукцию. Всего было изъято около 800 кг мяса. Его уничтожили.

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