Талантливые школьницы из Самары вышли в финал фестиваля «Белая трость»

Юные самарчанки выступят на гала-концерте в Москве вместе со звездами эстрады / Фото: БФ Дианы Гурцкая

Школьницы из Самарской области Екатерина Денисова и Полина Гусеева вышли в финал благотворительного фестиваля «Белая трость». Об этом сообщили организаторы мероприятия - представители БФ певицы Дианы Гурцкая.

Екатерина и Полина прошли серьезный отбор, поразили жюри своим талантом и стали финалистками. Они выступят на сцене со звездами эстрады в рамках гала-концерта XIV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Он пройдет 10 октября 2023 года в Москве. Также девочек ждет культурная программа: мастер-классы, экскурсии в музеи и круглые столы.

Организатором фестиваля является Благотворительный фонд Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца». В этом году мероприятие будет проходить в 14-й раз. За время его существования тысячи детей стали участниками отборочных этапов, а сотни финалистов приняли участие в гала-концертах. География проекта включает все регионы РФ, а также страны СНГ.

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