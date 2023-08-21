Самарцы увидели финал сериала «Библиотекарь» за день до премьеры

Жителям Самары показали не только финал картины, но и наряд одной из героинь / Фото: vk.com/novoye_prostranstvo

В Самаре в галерее «Новое пространство» прошел предпоказ финальной серии экшен-триллера «Библиотекарь». Мероприятие оказалось богатым на увлекательные события. Помимо самой премьеры, состоялась беседа с художником по костюмам Светланой Михаленко. Об этом сообщили организаторы культурного события.

– От книжных описаний доспехов в сериале мы отошли довольно далеко. Некоторые эпизоды снимались в сорокаградусную жару: нужно было дать актерам возможность двигаться и хоть немного остывать в перерывах. Поэтому куски линолеума или металлические противни мы заменяли обивкой дивана, резиновыми бигуди, деталями от мясорубки. Части костюма крепили липучкой, – поделилась с самарцами некоторыми тонкостями и нюансами создания проекта Светлана Михаленко.

Жители города смогли лично увидеть наряд одной из героинь «Библиотекаря». Авторы самых интересных вопросов получили на память футболки с логотипом сериала и автографом известного дизайнера.

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