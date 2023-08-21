В Самаре 22 августа раздадут четыре тысячи лент триколора

Раздача лент пройдет в четырех локациях Самары / Фото: Дом молодежи

Во вторник, 22 августа 2023 года, будет отмечаться День государственного флага России. В честь этого праздника в Самаре пройдет традиционная акция по раздаче лент триколора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ленты с 12:00 до 14:00 будут раздавать жителям и гостям Самары волонтеры Дома молодежи. Акция пройдет в четырех точках города: на площади Героев 21-й Армии (пересечение проспекта Ленина и улицы Осипенко), на площади Памяти (улица Мичурина, 58), около памятника князю Григорию Засекину (пересечение улицы Полевой и Волжского проспекта) и в сквере 30-летия Победы.

Всего волонтеры 22 августа раздадут в Самаре четыре тысячи лент триколора. В рамках акции они также расскажут об истории государственного флага и символики России.

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