В Самаре к новому учебному году готовы все 378 образовательных учреждений

За лето в нескольких школах Самары провели косметический и капитальный ремонт Фото: администрация Самары

В Самаре с 1 по 15 августа проводился мониторинг образовательных учреждений. По его итогам специальная комиссия допустила к работе в новом учебном году все 378 объектов. Также был успешно завершен ремонт и обновление школ в рамках реализации национального проекта «Образование». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В 20 школах были отремонтированы кабинеты цифровой образовательной среды и кабинеты технологии, в пяти – спортивные залы, в 11 – кровли, в четырех – фасады, в пяти – благоустроены территории и установлены спортивные площадки. Кроме того, в десяти школах был выполнен ремонт пищеблоков и обеденных залов. Также были предприняты меры для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности. В 21 учреждении установили автоматические системы пожарной и охранной сигнализации.

Также руководитель департамента образования Самары Ирина Коковина рассказала об одном новшестве этого года. Им стало создание во всех общеобразовательных учреждениях города Центра детских инициатив. Это многофункциональное пространство, которое будет способствовать развитию креативного мышления, самореализации, профориентации и социализации школьников. Работу этих центров будут координировать советники директора по воспитательной работе.

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