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НовостиСпорт21 августа 2023 12:10

Сборная Самарской области выиграла Кубок России по пляжному регби

В финале самарцы обыграли калининградский «Балтийский шторм»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Сборная Самарской области оформила золотой дубль – выиграла чемпионат и кубок страны по пляжному регби. Фото: РК «Самара».

Сборная Самарской области оформила золотой дубль – выиграла чемпионат и кубок страны по пляжному регби. Фото: РК «Самара».

Сборная Самарской области стала обладателем Кубка России по пляжному регби. Трофей разыгрывали в Москве восемь команд со всей страны. В финале волжане обыграли «Балтийский шторм» из Калининграда 4:3, сообщает пресс-служба РК «Самара».

- Впервые в истории сборная Самарской области сделала золотой дубль в пляжном регби, одержав победу и в чемпионате России, и в кубке, - отметили в «Самаре».

Напомним, чемпионат страны по пляжному регби прошел в Москве в начале августа. Сборная Самарской области стала лучшей среди 12 команд и по ходу турнира не проиграла ни одного матча.