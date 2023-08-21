Сборная Самарской области выиграла Кубок России по пляжному регби

Сборная Самарской области оформила золотой дубль – выиграла чемпионат и кубок страны по пляжному регби. Фото: РК «Самара».

Сборная Самарской области стала обладателем Кубка России по пляжному регби. Трофей разыгрывали в Москве восемь команд со всей страны. В финале волжане обыграли «Балтийский шторм» из Калининграда 4:3, сообщает пресс-служба РК «Самара».

- Впервые в истории сборная Самарской области сделала золотой дубль в пляжном регби, одержав победу и в чемпионате России, и в кубке, - отметили в «Самаре».

Напомним, чемпионат страны по пляжному регби прошел в Москве в начале августа. Сборная Самарской области стала лучшей среди 12 команд и по ходу турнира не проиграла ни одного матча.