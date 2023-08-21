Россияне стали чаще оплачивать услуги ЖКХ с помощью онлайн-банка

С помощью онлайн-сервиса можно оформить автоплатеж за услуги ЖКХ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители России стали чаще оплачивать услуги ЖКХ с помощью онлайн-банка. Популярность этого способа во многом связана с отсутствием комиссии за перевод средств и с экономией времени.
Так, только в ВТБ число клиентов, оплачивающих коммуналку онлайн, возросло до 2 млн человек. Рост с начала года составил 25%. Ежемесячно эти клиенты совершают до 5 млн платежей на общую сумму почти в 10 млрд рублей.
— Мы постоянно увеличиваем ассортимент поставщиков и удобство оплаты разных услуг для розничных клиентов. Сегодня у нас уже для 12,5 тысячи коммунальных организаций можно настроить автоплатежи и уведомления о новых счетах на оплату. До конца года мы планируем увеличить число таких поставщиков до 20 тысяч, — отметил начальник управления «Платежи» банка Руслан Новиков.
Поставщик может прислать плательщику квитанцию прямо на электронную почту. Поэтому с августа банк открыл возможность чтения QR-кода через загрузку файлов PDF. При оплате коммунальных услуг в приложении необходимо однократно выбрать организацию или сканировать QR-код. Следующие счета будут появляться автоматически, как и напоминание об оплате. Заполнять реквизиты, контролировать даты не потребуется.
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