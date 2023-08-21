Россияне стали чаще оплачивать услуги ЖКХ с помощью онлайн-банка

С помощью онлайн-сервиса можно оформить автоплатеж за услуги ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители России стали чаще оплачивать услуги ЖКХ с помощью онлайн-банка. Популярность этого способа во многом связана с отсутствием комиссии за перевод средств и с экономией времени.

Так, только в ВТБ число клиентов, оплачивающих коммуналку онлайн, возросло до 2 млн человек. Рост с начала года составил 25%. Ежемесячно эти клиенты совершают до 5 млн платежей на общую сумму почти в 10 млрд рублей.

— Мы постоянно увеличиваем ассортимент поставщиков и удобство оплаты разных услуг для розничных клиентов. Сегодня у нас уже для 12,5 тысячи коммунальных организаций можно настроить автоплатежи и уведомления о новых счетах на оплату. До конца года мы планируем увеличить число таких поставщиков до 20 тысяч, — отметил начальник управления «Платежи» банка Руслан Новиков.

Поставщик может прислать плательщику квитанцию прямо на электронную почту. Поэтому с августа банк открыл возможность чтения QR-кода через загрузку файлов PDF. При оплате коммунальных услуг в приложении необходимо однократно выбрать организацию или сканировать QR-код. Следующие счета будут появляться автоматически, как и напоминание об оплате. Заполнять реквизиты, контролировать даты не потребуется.

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