В Новокуйбышевске закончили перекладывать теплосеть на улице Белинского

В ближайшее время теплоэнергетики собираются благоустроить место, где проходили работы. Фото: Олег Укладов

На улице Белинского в Новокуйбышевске заменили участок тепломагистрали между проспектом Победы и улицей Горького. Там заменили 230 метров труб, рассказали в самарском филиале «Т Плюс».

- Работы повысят качество и надежность теплоснабжения почти 300 объектов города, в том числе 222 многоквартирных домов и 22 социальных учреждений, - говорится в сообщении.

Новые трубы оснастили системой оперативного диспетчерского контроля, благодаря ей можно будет определить место повреждения с точностью до 1-2 метров. В ближайшее время теплоэнергетики собираются благоустроить место, где проходили работы.