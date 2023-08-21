В ОЭЗ «Тольятти» запустят производство железобетонных изделий

Уже этой осенью начнется строительство и запуск предприятия. Фото: предоставлено Минэкономразвития Самарской области.

В понедельник, 21 августа 2023 года, прошло заседание экспертного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. На заседании утвердили заявку компании, которая станет очередным резидентом ОЭЗ «Тольятти». Инвестор собирается построить производство железобетонных изделий. Общий объем инвестиций – больше 350 млн рублей, сообщает Минэкономразвития региона.

- Наша ОЭЗ является одной из самых эффективных в стране. И каждому резиденту мы предоставляем широкий перечень льгот и преференций, сопровождаем от идеи до запуска, помогая максимально ускорить сроки реализации инвестпроектов. Мы рады, что инвесторы приходят в регион, приходят к нам со своими планами. Совместно с ними мы выбираем наиболее подходящую площадку, налоговый режим, подбираем актуальные меры поддержки и запускаем новые производства, - отметил Дмитрий Богданов.

Новый инвестор собирается реализовать проект в два этапа. Уже этой осенью начнется строительство и запуск предприятия. Сначала производство железобетонных изделий разместят в пневмокаркасном ангаре, а после оно переедет в постоянный производственный корпус, который будут строить параллельно.