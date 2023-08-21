Строительство станции метро «Театральная» в Самаре идет по графику

Особое внимание на совещании уделили вопросам расселения людей, которые живут в зоне строительства метро. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Строительство станции метро «Театральная» обсудили в Самаре на совещании под руководством первого вице-губернатора – председателя правительства региона Виктора Кудряшова. Участие в совещании приняли и.о. министра строительства Самарской области Михаил Асеев, представители минстроя, надзорных органов, проектных организаций, мэрии и т.д. Строительство «Театральной» идет по графику, сообщает правительство Самарской области.

- Завершены работы по освобождению территории от инженерных коммуникаций под проходку и станционный комплекс. Закончились строительно-монтажные работы по двум стартовым котлованам. Смонтирован и готов для начала проходки тоннелепроходческий механизированный комплекс (проходческий щит), - говорится в сообщении.

Проходку подрядчик планирует начать в ноябре. Чтобы ускорить работы планируют привлечь второй ТМПК.

Особое внимание на совещании уделили вопросам расселения людей, которые живут в зоне строительства метро. Переселять людей нужно, чтобы не подвергать их опасности.

Ранее по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова инициировали два новых региональных закона. Они призваны защитить права людей, которые попадают под расселение. Самарцам, у которых изымают единственное жилье, положена социальная выплата. Тем же, кто живет в неприватизированных квартирах, собираются выделить жилье большего метража, чем положено. При этом каждая семья получит изолированную квартиру, площадь которой будут определят действующие санитарные нормы и правила.

Сейчас изъяли 83 квартиры у 186 собственников, власти заключили контракты на покупку 69 квартир для тех, кого расселяют.

Новую станцию метро в Самаре планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.