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НовостиОбщество21 августа 2023 16:33

Из-за соревнований в Самаре 7 сентября ограничат движение по нескольким улицам

Проехать нельзя будет по дорогам около «Солидарность Самара Арены»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Около стадиона пройдут соревнования по велоспорту.

Около стадиона пройдут соревнования по велоспорту.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в четверг, 7 сентября 2023 года, с 15:00 до 18:30 ограничат движение на нескольких улицах. Все они находятся около «Солидарность Самара Арены». Причина ограничений – первенство Самары по велоспорту, сообщает мэрия города.

- В указанный период также временно отменят движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 83 «ул. Ташкентская - Жилой комплекс «Лесная поляна», - отметили в администрации Самары.

7 сентября проехать нельзя будет по улицам Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, который ведет к улице Малый Сорокин хутор; по Проезду №2; по улице Дальней от улицы Арены 2018 на участке 500 м. Кроме того, с 6:00 до 18:30 на этих улицах запретят остановку и стоянку машин.