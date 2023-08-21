Из-за соревнований в Самаре 7 сентября ограничат движение по нескольким улицам

Около стадиона пройдут соревнования по велоспорту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в четверг, 7 сентября 2023 года, с 15:00 до 18:30 ограничат движение на нескольких улицах. Все они находятся около «Солидарность Самара Арены». Причина ограничений – первенство Самары по велоспорту, сообщает мэрия города.

- В указанный период также временно отменят движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 83 «ул. Ташкентская - Жилой комплекс «Лесная поляна», - отметили в администрации Самары.

7 сентября проехать нельзя будет по улицам Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, который ведет к улице Малый Сорокин хутор; по Проезду №2; по улице Дальней от улицы Арены 2018 на участке 500 м. Кроме того, с 6:00 до 18:30 на этих улицах запретят остановку и стоянку машин.