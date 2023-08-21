Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 августа 2023 16:57

Житель Самары продал путевки в несуществующие детские лагеря на 118 тысяч рублей

Самарца обвиняют в мошенничестве из-за продажи путевок в лагеря-призраки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Мошенник получил деньги и исчез, сейчас его ищут правоохранители.

Мошенник получил деньги и исчез, сейчас его ищут правоохранители.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело завели следователи на жителя Самары. Мужчину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, самарец продавал путевки в несуществующие детские лагеря, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

- В июне 2023 года подозреваемый неоднократно вводил в заблуждение граждан относительно предоставления услуг по путевкам в детский лагерь, получив от них 118 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Никаких путевок в детские лагеря у мошенника не было, он получил деньги и исчез. Сейчас мужчину ищут правоохранители. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального ГУ МВД.