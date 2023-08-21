Житель Самары продал путевки в несуществующие детские лагеря на 118 тысяч рублей

Мошенник получил деньги и исчез, сейчас его ищут правоохранители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело завели следователи на жителя Самары. Мужчину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, самарец продавал путевки в несуществующие детские лагеря, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

- В июне 2023 года подозреваемый неоднократно вводил в заблуждение граждан относительно предоставления услуг по путевкам в детский лагерь, получив от них 118 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Никаких путевок в детские лагеря у мошенника не было, он получил деньги и исчез. Сейчас мужчину ищут правоохранители. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального ГУ МВД.