«Крылья Советов»: Писарский не пострадал в ДТП с «Мерседесами» в Самаре

Владимир Писарский выехал на встречку, где столкнулся с «Гелендвагеном». Фото: Елена ШИШКИНА

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский не пострадал в аварии, в которую попал на улице Ново-Садовой. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказали в пресс-службе «Крыльев».

- Владимир Писарский в аварии не пострадал, - сказал собеседник.

Напомним, ДТП произошло днем в понедельник, 21 августа, в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина. «Мерседес», за рулем которого был Писарский, ехал со стороны проспекта Ленина в сторону проспекта Масленникова. В дороге иномарка выехала на встречку и врезалась в стоящий на светофоре «Гелендваген». К счастью, никто не пострадал.