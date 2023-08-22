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НовостиСпорт21 августа 2023 21:05

«Крылья Советов»: Писарский не пострадал в ДТП с «Мерседесами» в Самаре

Авария с участием футболиста произошла на улице Ново-Садовой днем в понедельник, 21 августа
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Владимир Писарский выехал на встречку, где столкнулся с «Гелендвагеном».

Владимир Писарский выехал на встречку, где столкнулся с «Гелендвагеном».

Фото: Елена ШИШКИНА

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский не пострадал в аварии, в которую попал на улице Ново-Садовой. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказали в пресс-службе «Крыльев».

- Владимир Писарский в аварии не пострадал, - сказал собеседник.

Напомним, ДТП произошло днем в понедельник, 21 августа, в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина. «Мерседес», за рулем которого был Писарский, ехал со стороны проспекта Ленина в сторону проспекта Масленникова. В дороге иномарка выехала на встречку и врезалась в стоящий на светофоре «Гелендваген». К счастью, никто не пострадал.