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НовостиСпорт22 августа 2023 3:59

Владимир Писарский о ДТП в Самаре: «Я тоже человек и не застрахован от этого»

Форвард «Крыльев Советов» заявил, что авария не повлияла на его восстановление
Анастасия ФИЛАТОВА
Футболист призвал болельщиков быть аккуратнее на дороге

Футболист призвал болельщиков быть аккуратнее на дороге

Фото: скриншот видео

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский записал видеообращение к своим болельщикам. Он прокомментировал информацию о ДТП, в которое он попал на улице Ново-Садовой в Самаре 21 августа 2023 года.

— Многие, наверно, уже прочитали про ситуацию со мной на дороге. Хотел сказать, что я тоже человек и я никак не застрахован от этого. Хочу пожелать всем вам: будьте аккуратнее на дорогах. Берегите себя, — сказал футболист.

Ранее в «Крыльях Советов» сообщили, что форвард в ДТП не пострадал. Подтвердил это и сам Писарский. Он отметил, что авария никак не сказалась на его восстановлении — он пропускает старт этого сезона из-за травмы.

— Хотел бы сказать, что продолжаю восстанавливаться. Все хорошо, все идет по плану. Надеюсь в ближайших турах буду на поле. Постараюсь порадовать болельщиков и принести пользу команде, — добавил нападающий.

Напомним, Владимир Писарский, управляя своим Mercedes-Benz AMG, выехал на встречную полосу на улице Ново-Садовой и столкнулся с Mercedes-Benz G (более известный как «Гелендваген»). В ДТП пострадали только дорогие машины.

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