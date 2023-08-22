Владимир Писарский о ДТП в Самаре: «Я тоже человек и не застрахован от этого»

Футболист призвал болельщиков быть аккуратнее на дороге Фото: скриншот видео

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский записал видеообращение к своим болельщикам. Он прокомментировал информацию о ДТП, в которое он попал на улице Ново-Садовой в Самаре 21 августа 2023 года.

— Многие, наверно, уже прочитали про ситуацию со мной на дороге. Хотел сказать, что я тоже человек и я никак не застрахован от этого. Хочу пожелать всем вам: будьте аккуратнее на дорогах. Берегите себя, — сказал футболист.

Ранее в «Крыльях Советов» сообщили, что форвард в ДТП не пострадал. Подтвердил это и сам Писарский. Он отметил, что авария никак не сказалась на его восстановлении — он пропускает старт этого сезона из-за травмы.

— Хотел бы сказать, что продолжаю восстанавливаться. Все хорошо, все идет по плану. Надеюсь в ближайших турах буду на поле. Постараюсь порадовать болельщиков и принести пользу команде, — добавил нападающий.

Напомним, Владимир Писарский, управляя своим Mercedes-Benz AMG, выехал на встречную полосу на улице Ново-Садовой и столкнулся с Mercedes-Benz G (более известный как «Гелендваген»). В ДТП пострадали только дорогие машины.

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