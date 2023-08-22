Самарская область отметит День флага РФ автопробегом

В честь Дня флага РФ в Самарской области пройдут различные мероприятия и события Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 22 августа 2023 года, в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню государственного флага РФ. В честь этого праздника в регионе намечены автопробег, различные акции, выступления творческих коллективов и традиционная раздача лент триколора.

Так, в Тольятти на Набережной мечты сегодня развернут огромный флаг России. С 17:30 там будут работать тематические площадки. К примеру, на площадке «Вместе мы — Россия!» можно будет поучаствовать в плетении триколора из 1080 лоскутов ткани и написать на них теплые пожелания бойцам СВО. Организуют на набережной площадку и для детей. Там будут настольные игры, мега-реквизиты и спилс-карта РФ. Также запланировано выступления творческих коллектив и заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко.

В Самаре пройдет автопробег «Zа Флаг!». Автоколонна, в которую войдут более 25 машин, отправится с флагами от Московского шоссе в направлении выезда из города. Конечный пункт — арт-объект «Цвета России». С 17:00 до 19:00 запланирована раздача лент триколора. Получить их можно будет на Софийской набережной, у памятника князю Григорию Засекину и около стелы на аллее соловецких юнг.

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