Диспансеризация помогла выявить болезни сердца и сосудов у 20 тысяч самарцев

Пройти диспансеризацию и проверить свое здоровье можно в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за семь месяцев 2023 года диспансеризацию прошли более 800 тысяч человек. У 20 тысяч из них выявили проблемы со здоровьем — болезни сердца и сосудов. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

— В рамках диспансеризации у 20 529 жителей впервые выявлены болезни системы кровообращения: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания. Все пациенты находятся под наблюдением медицинских работников, им назначена необходимая терапия, — рассказал глава Минздрава.

По словам Армена Беняна у 14,3% самарцев, которые прошли диспансеризации, выявили высокое артериальное давление, у 13,4% — повышенные уровень холестерина, у 4,6% — повышенный уровень сахара, а у 24,7% — избыточную массу тела или ожирение.

Напомним, пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Жители отдаленных территорий могут пройти обследование в ближайшем ФАПе или в одном из 37 мобильных медкомплексов.

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