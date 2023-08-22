В Самарской области с 21 августа продлили маршрут двух пригородных поездов

Маршрут двух электричек продлили до станции Сызрань-1 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скорректировали работу двух пригородных поездов. Для удобства пассажиров с 21 августа 2023 года им продлили маршрут. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Так, теперь электричка Самара (отпр. 06:35) – Безенчук (приб. 07:47) по рабочим дням будет ходить до станции Сызрань-1. Время прибытия — 09:04. А пригородный поезд Безенчук (отпр. 08:07) – Мирная (приб. 09:45) будет ежедневно отправляться со станции Сызрань-1 в 06:52. Время везде указано местное.

Пассажиров просят быть внимательнее и следить за расписанием. Информация об изменении графика движения электричек, об отмене или назначении поездов размещена на информационных стендах, на станциях и вокзалах, а также на сайте Самарской ППК и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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