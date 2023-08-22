«Выбежала на улицу босиком и в ссадинах»: житель Тольятти избил жену на детской площадке

Женщина отказалась писать заявление на мужа и не поехала в больницу / Фото: t.me/tltvip

Вечером в понедельник, 21 августа 2023 года, по соцсетям разлетелось видео с детской площадки на Приморском бульваре в Тольятти. Очевидцы засняли конфликт между супружеской парой. По их словам, мужчина жестоко избил свою жену.

- Сначала была драка дома. Мужчина избил жену, та выпрыгнула из окна первого этажа и выбежала на детскую площадку босиком в крови и ссадинах. Тот вышел за ней с ножом, но, когда подошли люди, скинул его, - поделились местные жители в соцсетях.

На кадрах видно, как тольяттинец вновь бьет супругу. Все это происходит на глазах детей, в частности, сына мужчины. Мальчик кричит: «Уйди! Не трогай ее!». Очевидцы вызвали полицию.

По данным ГУ МВД по Самарской области, на место выезжали участковые. Они установили и опросили всех участников конфликта.

- Местная жительница отказалась писать заявление на своего супруга. Сказала, что претензий к нему не имеет. От посещения медучреждения тоже отказалась, - отметили в облглавке.

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