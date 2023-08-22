В Самаре работает новый автобусный маршрут

В Самаре запустили автобус № 67к «Школа № 1 — станция Ягодная» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается работа по оптимизации работы общественного транспорта. К примеру, был запущен новый автобусный маршрут — № 67к. Он работает уже около года.

— Короткий маршрут № 67 доставляет жителей Волжского района в Красноглинский для пересадки на автобусы основного 67 маршрута, — отметили в мэрии Самары.

Напомним, с 20 сентября 2022 года автобус № 67 продлили до жилого квартала «Баварская слобода». Ранее он ходил от ж/д вокзала на микрорайона Крутые Ключи. Прошлой осенью также был запущен автобус № 67к. Его пустили по маршруту «Школа № 1 — станция Ягодная». Движение двух автобусов синхронизировали, чтобы пассажиры долго не ждали их при пересадке.

Отметим, летом 2023 года в Самару доставили 50 новых автобусов из Белоруссии. 32 из них направят на маршруты Красноглинского района — №№ 1, 50 и 51. Остальные — на маршруты, которые охватывают Куйбышевский район.

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