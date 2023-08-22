В Самарской области сотрудница медучреждения перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Полицейские сейчас ищут тех, кто выманил у пенсионерки крупную сумму денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно о новой жертве мошенников. На этот раз они обманули 64-летнюю работницу одного из медучреждений Похвистнева. Преступники выманили у нее 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, в один из дней с женщиной через мессенджер связался неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что на имя пенсионерки мошенники пытаются оформить кредит. Собеседник сообщил, что от потери сбережений ее спасет только снятие всех денег и перевод их на «безопасный» счет.

Жительница Похвистнева поверила и перевела 1,5 млн рублей. После этого «безопасник» перестал выходить с ней на связь. Женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело.

Облглавк призывает жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают перевести сбережения на «безопасный» счет. Кроме того, в ведомстве отмечают, что сотрудники банков или правоохранители не пишут людям в соцсетях и не сообщают никаких данных об их счетах.

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