В Самаре 50 новых автобусов направят на маршруты двух отдаленных районов

Часть новых автобусов будет работать на маршрутах № 1 и 50
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре поступили 50 новых автобусов из Белоруссии. Все они — большой вместимости. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
— 32 автобуса из 50 будут поставлены на самые востребованные у жителей Красноглинского района маршруты — № 1 и № 50, — рассказал глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин.
Остальные автобусы задействуют на маршрутах, которые охватывают Куйбышевский район. По данным мэрии, сейчас идет приемка нового транспорта. Все поступившие в город машины оснащают необходимой электронной аппаратурой. Планируется, что автобусы выйдут на линию в ближайшее время.
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