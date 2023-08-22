«Прятались в недостроенных домах»: самарские полицейские нашли мигрантов-нелегалов за Волгой

В ходе рейда правоохранители выявили 15 нарушений миграционного законодательства Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Самарские полицейские провели очередной рейд по мигрантам-нелегалам. На этот раз правоохранители искали их на правом берегу Волги. Помогали им в этом бойцы ОМОН Росгвардии. «Улов» оказался внушительным — 15 нарушений миграционного законодательства.

— Некоторые из нарушителей пытались скрыться от сотрудников полиции, спрятавшись в недостроенных домах. Однако были оперативно задержаны, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По итогам рейда правоохранители составили несколько протоколов. Один — за предоставление ложных сведений при миграционном учете, второй — за нарушение правил пребывание в РФ. Пять человек привлекли за незаконную трудовую деятельность на территории России, еще восемь — за нарушение правил въезда или режима пребывания. Четырех мигрантов в ближайшее время могут выдворить за пределы страны.

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