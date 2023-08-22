Самарская телебашня окрасится в цвета триколора 22 августа

Праздничную подсветку включат на самарской телебашне с наступлением сумерек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 22 августа 2023 года, на телебашне в Самаре включат архитектурно-художественную подсветку. Акцию проведут в честь Дня государственного флага РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Телебашня в Самаре расположена в районе пересечения улицы Советской Армии и Московского шоссе. Сегодня в честь праздника она окрасится в цвета триколора. Тематическую иллюминацию включат с наступлением сумерек.

Напомним, в День флага РФ в Самарской области запланированы и другие праздничные мероприятия. К примеру, на набережной в Тольятти развернут огромный триколор и выступит заслуженный артист России Сергей Войтенко. В Самаре состоится автопробег. Колонна из более чем 25 машин проедет с флагами по Московскому шоссе. Также жителям и гостям города раздадут ленты триколора.

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