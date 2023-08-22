В Самаре пройдут последние летние бесплатные астрономические наблюдения

Начнутся тротуарные астрономические наблюдения в 20:00. Фото: vk.com/astro_samara

В Самаре в пятницу, 25 августа 2023 года, пройдут последние в этом году бесплатные астрономические наблюдения. Организует их клуб любителей астрономии «АстроСамара», посмотреть на звезды и луну можно будет на парковке напротив глазной больницы на улице Ново-Садовой.

- Любые наблюдения напрямую зависят от качества неба. Если на запланированное время прогнозируется облачность, то мероприятие либо перенесется, либо отменится до лучших погодных условий, - уточнили в «АстроСамаре».

Начнутся тротуарные астрономические наблюдения в 20:00 и продлятся около трех часов – до 23:00.