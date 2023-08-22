В кассационный суд в Самаре ищут председателя

Заявки принимают до 21 сентября. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Высшая квалификационная коллегия судей РФ ищет председателя Шестого кассационного суда в Самаре. Информация об этом размещена на сайте ВККС РФ.

- Последний день приема документов – 21 сентября 2023 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются, - говорится в сообщении.

Напомним, должность председателя кассационного суда стала вакантной после увольнения Александра Ефанова. Его досрочно лишили полномочий судьи и 1-го квалификационного класса. Поводом стал скандал вокруг Ефанова. Его обвинили в нарушении судебной этики за покупку элитного земельного участка на острове Поджабный.