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НовостиОбщество22 августа 2023 7:15

В кассационный суд в Самаре ищут председателя

Стартовал конкурс на должность, которая стала вакантной после увольнения Александра Ефанова
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Заявки принимают до 21 сентября.

Заявки принимают до 21 сентября.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Высшая квалификационная коллегия судей РФ ищет председателя Шестого кассационного суда в Самаре. Информация об этом размещена на сайте ВККС РФ.

- Последний день приема документов – 21 сентября 2023 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются, - говорится в сообщении.

Напомним, должность председателя кассационного суда стала вакантной после увольнения Александра Ефанова. Его досрочно лишили полномочий судьи и 1-го квалификационного класса. Поводом стал скандал вокруг Ефанова. Его обвинили в нарушении судебной этики за покупку элитного земельного участка на острове Поджабный.