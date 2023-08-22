Самарец стал пятимиллионным туристом в Сочи с начала года

В аэропорту Андрея Пронина и его жену встретили представители мэрии Сочи и санатория, где супруги отдыхают пятый год подряд. Фото: администрация Сочи.

Житель Самары Андрей Пронин стал пятимиллионным туристом в Сочи с начала 2023 года. Самарец прилетел на юг страны вместе с супругой, чтобы отдохнуть в санатории, в котором муж и жена проводят отпуск пятый год подряд. В аэропорту Сочи туристов из Самары встретили представители администрации города и санатория.

- В торжественной обстановке в санатории гостям вручили сертификат «Пятимиллионного туриста» 2023 года, подарочные карты, сувениры бренда «Выбирай сочинское», - рассказали в мэрии Сочи.

Напомним, россияне стали больше путешествовать по стране, в том числе приезжают и в Самару. Областная столица вошла в список десяти лучших неморских курортов России для осеннего отдыха. В Самаре отметили набережную, скверы, парки и природу рядом с городом.