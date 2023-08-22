Движение по путепроводу на улице Земеца в Самаре планируют открыть в 2023 году

Ремонт продолжится и в 2024 году, но без ущерба для дорожного трафика.

Машины и общественный транспорт могут снова поехать по путепроводу «139 километр» на улице Земеца в Самаре в этом году. В администрации города заявили, что движение планируют открыть ближе к концу 2023 года.

- Муниципальный контракт на ремонтные работы заключен на два года, но уже ближе к концу этого года планируется восстановить движение, в том числе общественного транспорта, - рассказали в пресс-службе администрации Самары.

В мэрии уверяют – работы идут по графику, а рабочие трудятся в две смены. Сейчас идут строительно-монтажные работы, закончен монтаж закладных деталей под барьерные ограждения, рабочие продолжают устройство выравнивающих слоев бетона.

С открытием движения на путепроводе работы там не закончатся. В следующем году ремонт продолжится, но, уверяют в мэрии, без ущерба дорожному трафику.