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НовостиПроисшествия22 августа 2023 8:32

В Самарской области на трассе А-300 Renault влетел в стоящую на обочине фуру

Два человека пострадали в ДТП с легковушкой и большегрузом в Большечерниговском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
Водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в фуру

Водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в фуру

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в понедельник, 21 августа 2023 года, на 138 км трассы А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном в Большечерниговском районе произошло ДТП. В 13:55 там Renault Logan залетел под стоящий грузовик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем легковушки находился 39-летний мужчина. В пути он не справился с управлением и врезался в автомобиль DAF с полуприцепом, который стоял на обочине. После этого Renault вылетел с дороги. Машина превратилась в груду металла.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель легковушки и его 37-летняя пассажирка. Их доставили в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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