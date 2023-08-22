Каждому седьмому самарцу жалко выбрасывать старые ненужные вещи

Испытывают трудности при выбрасывании старой одежды и обуви 19% опрошенных самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждому седьмому жителю Самары жалко выбрасывать старые ненужные вещи. Сложнее всего горожанам расставаться со старой одеждой, книгами и бытовой техникой. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Так, испытывают трудности при выбрасывании старой одежды и обуви 19% респондентов. Расставание с книгами, журналами и газетами вызывает сожаление у 13% опрошенных, а 9% не могут расстаться со старой бытовой техникой и электроникой. На фоне этого 8% горожан не могут выкинуть предметы, навивающих дорогие воспоминания. Около 5% жалеют отправлять в утиль игрушки. 4% жителей Самары не могут расстаться со старой мебелью, а такая же доля не хочет избавляться от детских вещей. Еще 2% жителей города считают дорогими старые аксессуары, бижутерию, украшения и часы.

Почти 20% респондентов все же без сожаления избавляются от старых и ненужных вещей, а 14%, напротив, не могут избавиться ни от чего. Для многих жителей Самары старые вещи имеют большую эмоциональную и практическую ценность, и они не спешат расставаться с ними.

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