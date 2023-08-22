В Самаре суд обязал чиновников обустроить тротуары на четырех улицах

Все улицы, где прокуроры недосчитались тротуаров, расположены в Куйбышевском районе Фото: Google. Карты.

В Самаре прокуроры выявили новые нарушения на улично-дорожной сети. На части дорог не оказалось тротуаров. Это стало поводом для обращения в суд, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Так, прокуроры не нашли тротуары на улице Грозненской от Пугачевского тракта до Фасадной, на улице Обувной от Волгоградской до дома № 134 по Обувной, на улице Заводской от Грозненской до Арбатской и на улице Белорусской от дома № 128 до Воробьевской.

Сотрудники надзорного ведомства внесли представление в адрес главы департамента городского хозяйства и экологии. Однако никакие меры по устранению нарушений приняты не были. Тогда прокуроры обратились в суд. Тот признал незаконным бездействие чиновников и обязал их обустроить тротуары.

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