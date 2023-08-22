В Самаре облагородили еще один двор на ул. Советской Армии

Двор комплексно обновили с учетом пожеланий местных жителей Фото: администрация Самары

Аккуратные асфальтовые дорожки, парковочные карманы, безопасные игровые площадки для детей - все это стало частью обновленного двора у дома № 17 по улице Советской Армии в Самаре. Глава Советского района Вадим Бородин рассказал, как проходил процесс обновления двора.

— Пространство двора позволило нам расширить внутриквартальные проезды, увеличить количество парковочных мест в соответствии с современными нуждами горожан. Находили компромиссы, так как в ходе создания дизайн-проекта необходимо было учесть и наличие инженерных коммуникаций, — подчеркнул Вадим Бородин.

Жители Самары активно участвуют в принятии решений по благоустройству дворов. Они совместно выбирают, какие игровые и спортивные комплексы будут установлены, где будут расположены парковочные места. Дворовые территории в городе облагораживают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

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