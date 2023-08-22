Детская картинная галерея представит выставку о технологиях создания кино и мультипликации

Посетители с интересом наблюдают за анимационной проекцией на стене Фото: Предоставлено "КП"

В Детской картинной галерее открывается выставка, на которой можно будет узнать, с чего началась эпоха кино и мультипликации, как устроены волшебные фонари и теневые театры.

«Pre-cinema» - общее название для всех открытий, позволивших создать технологию кино. Они связаны с развитием анимации, проецированием образов, изобретением фотографии и охватывают период с начала XIX века до первого публичного кинопоказа братьев Люмьер.

На выставке представлено более пятидесяти уникальных экспонатов XIX-XX веков, которые привели к созданию искусства кино и анимации в их современном виде. Это аппараты, которые позволяли смотреть небольшие кусочки анимации до появления кинематографа, проекционное оборудование, игрушки, основанные на оптическом обмане и многое другое. Подлинные старинные оптические приборы в таком объеме показываются в Самаре впервые. Они представляют часть самого крупного в России частного собрания на эту тему, которое принадлежит коллекционерам из Казани братьям Васильевым.

Уникальной выставку делают не только редкие экспонаты, но и их соседство с увеличенными интерактивными копиями, которые можно двигать, крутить и самостоятельно воспроизводить те самые иллюзии и мультфильмы, которые создавались больше века назад. С помощью этих экспонатов посетители смогут понять, в чем заключается принцип работы подлинных предметов, представленных в витринах.