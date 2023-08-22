Четыре киносервиса объединили в единую подписку

Выбирать новый онлайн-кинотеатр можно хоть каждый день. Фото: МегаФон.

МегаФон на основе анализа больших данных изучил поведение пользователей видеосервисов в мобильном формате. Исследования показали, что потребители все реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно используют от 2 до 4 приложений, и эта доля растет.

- Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса – Start, Premier, Иви и Окко, тем самым предоставляя пользователям возможность выбора. Пользователи могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и смотреть фильмы и сериалы на одной из четырех платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся, – отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Подписка «МегаКино» стоит на 75% дешевле общей стоимости четырех онлайн-кинотеатров.На первом этапе она будет предложена наиболее активным пользователям видеосервисов, а с сентября станет доступна всем абонентам МегаФона.