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НовостиУмные вещи22 августа 2023 9:07

Четыре киносервиса объединили в единую подписку

Почти половина пользователей не ограничивается одним онлайн-кинотеатром
Елена ВИДНАЯ
Выбирать новый онлайн-кинотеатр можно хоть каждый день. Фото: МегаФон.

Выбирать новый онлайн-кинотеатр можно хоть каждый день. Фото: МегаФон.

МегаФон на основе анализа больших данных изучил поведение пользователей видеосервисов в мобильном формате. Исследования показали, что потребители все реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно используют от 2 до 4 приложений, и эта доля растет.

- Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса – Start, Premier, Иви и Окко, тем самым предоставляя пользователям возможность выбора. Пользователи могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и смотреть фильмы и сериалы на одной из четырех платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся, – отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Подписка «МегаКино» стоит на 75% дешевле общей стоимости четырех онлайн-кинотеатров.На первом этапе она будет предложена наиболее активным пользователям видеосервисов, а с сентября станет доступна всем абонентам МегаФона.