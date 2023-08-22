Жительница Самары снесла несущую стену в квартире и попала под суд

Восстановления стены в квартире добились судебные приставы Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре местная жительница попала под суд, затеяв перепланировку в своем жилище. Она снесла несущую стену в квартире, которую получила по договору социального найма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

- Женщина самовольно, без согласования с районной администрацией пробила новый дверной проем. Стена оказалась несущей. Администрация района обратилась в суд, чтобы побудить женщину вернуть жилью прежний вид, - рассказали в ведомстве.

Суд встал на сторону чиновников. Он обязал самарчанку заложить новый дверной проем и восстановить существующий. Однако та не спешила исполнять это решение. Тогда с нее взыскали исполнительский сбор. Также приставы установили срок, в которой хозяйка квартиры должна восстановить стену. Только после этого она заложила дверной проем и вернула прежний проход.

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