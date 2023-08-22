Самарцам рассказали о симптомах ВИЧ-инфекции

Фото ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»
Вирус иммунодефицита человека в наши дни не является приговором. Если вовремя поставить диагноз, можно жить долго и счастливо, а также не беспокоиться за здоровье родных и близких. Тест на выявление опасной инфекции нужно сдавать не реже одного раза в год, но точно провериться стоит если у вас была ситуация, связанная с риском заражения ВИЧ, при следующих симптомах:
- увеличение лимфатических узлов (чаще всего шейных и подмышечных);
- лихорадка (температура при ВИЧ от 37,1°C до 38,0°C);
- сыпь;
- воспаление небных миндалин и, как следствие, боли в горле;
- слабость, бессонница;
- головные боли.
Как видите, симптомы не уникальны и могут появиться при других заболеваниях. Наверняка выявить ВИЧ-инфекцию сможет только специализированный тест, который можно сделать в любом медучреждении или, бесплатно и анонимно, в СПИД-центре Самарской области и его филиалах:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226
г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а
г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25
г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15
г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 41
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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