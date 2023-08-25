Открытие нового магазина Familia в Самаре

Фото предоставлено ООО «МАКСИМА ГРУПП»

Подготовиться к осени и выгодно обновить гардероб можно уже в эти выходные. В дни открытия, 26 и 27 августа, к стандартным скидкам сети до -85% прибавится дополнительная скидка -10% на все!

По словам генерального директора сети офф-прайс магазинов Familia Светланы Можаевой, в планах развивать сеть и продолжать открывать магазины на местах ушедших зарубежных брендов: «Мы ответственно подходим к расширению, но не забываем про качество работы. Помимо магазинов с увеличенными площадями, мы продолжаем открывать стандартные точки и радовать наших покупателей большим выбором брендов от масс-маркета до премиум сегмента, в том числе и марками, ушедшими из России».

Женские, мужские и детские вещи, товары для дома, обувь, аксессуары, бренды ушедшие из России, марки премиум-сегмента в зонах Gold Brands и все это со скидками до 85%! А еще многие вещи в Familia представлены в единственном экземпляре, что превращает обычный шопинг в азартную охоту за сокровищами!

Отправляйтесь в модное приключение в магазин Familia по адресу: ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко, д. 30, 1 этаж.

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