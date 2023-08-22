Названы самые «ипотечные» регионы России

Большинство ипотечных заемщиков проживают в ХМАО-Югре, Новосибирской области и Красноярском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, жители каких регионов России чаще всего берут ипотеку. Как выяснилось, большинство ипотечных заемщиков проживают в ХМАО-Югре, Новосибирской области и Красноярском крае. Таковы данные исследования, которое провел ВТБ.

Доля ипотечных заемщиков в ХМАО и Новосибирской области вдвое превышает среднюю по стране и составляет 14,2%. В Красноярском крае (11,7%), Татарстане и Приморском крае (по 10,5%) этот показатель «обгоняет» общероссийский уровень примерно в 1,5 раза. С 2021 года список регионов-лидеров почти не изменился. Исключение — первое место, тогда его занимала Кировская область (10% сегодня). В Москве и Санкт-Петербурге, по данным банка, доля ипотечных заемщиков находится на уровне средних по стране и составляет около 7-8%.

— Самые активные заемщики живут в региональных мегаполисах. Местные застройщики активно осваивают рынок, горожане улучшают свое финансовое состояние и направляют доходы на покупку новых квартир, расширение своих квадратных метров. В небольших республиках и регионах, где развитие стройки идет не такими большими темпами, ожидаемо ниже и доля заемщиков, оформляющих ипотеку, — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал