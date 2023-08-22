В Самарской области уделят особое внимание подъездам к школам

Перед началом учебного года все подъезды к школам перепроверят и устранят возможные нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области общеобразовательные учреждения завершают последние приготовления к новому учебному году. Особое внимание уделено безопасности движения рядом со школами – необходимости установки дорожных знаков, барьерных ограждений и нанесения разметки. Важность этой темы подчеркнули губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина.

Так, глава региона поручил министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину тщательно проверить каждый объект и исправить любые выявленные нарушения на муниципальном или региональном уровне. Мэр также попросила обратить особое внимание на прилегающие к школам проезды и подходы. Они отметили, что все проблемы и недостатки должны быть устранены к 1 сентября 2023 года.

Напомним, все 378 общеобразовательные учреждения Самары успешно прошли проверку и получили допуск к работе в новом учебном году. За летний период в ряде учебных заведений области были проведены плановые косметические и капитальные ремонты, отремонтированы пищеблоки, дооснащены медицинские кабинеты, а также проверены и обновлены системы противопожарной и антитеррористической безопасности.

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