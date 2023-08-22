В Самаре все дома из зоны строительства метро планируют расселить в октябре

Власти пришли к согласию с большинством собственников домов в зоне строительства метро Фото: администрация Самары

Стало известно, когда в Самаре планируют расселить все дома, которые попали в зону строительства станции метро «Театральная». Этот процесс должны завершить осенью, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В настоящее время изъято 83 помещения у 186 собственников. Заключены контракты на приобретение 69 квартир для расселения граждан из муниципального жилого фонда. Завершить процессы расселения планируется в октябре, - сообщил на совещании в правительстве и.о. министра строительства Самарской области Михаил Асеев.

Он отметил, что пока остаются нерасселенным жилье, по которому идут судебные споры о наследстве, и помещения, где не удалось установить контакт с собственниками.

- Сейчас мы пришли к согласию с большинством собственников. Уверен, мы завершим этот процесс в установленный срок. Средства в бюджете на эти цели предусмотрены в полном объеме, - добавил председатель областного кабмина Виктор Кудряшов.

Напомним, строительство станции метро «Театральная» идет по графику. В ноябре 2023 года подрядчик планирует начать проходку тоннеля с помощью специального щита. Затем привлекут и второй щит. Это позволит ускорить темпы работ. Ввести новую станцию в эксплуатацию должны в конце 2024 года.

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