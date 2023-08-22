Дождь в доме: жители Самары пожаловались на подтопление квартир на ул. Воронежской

По словам специалистов, все дело старых и прогнивших трубах, которые надо менять во всем доме. Фото: Светлана СЕМУШКИНА

В Самаре жители дома № 143 по улице Воронежской с начала августа страдают от подтопления квартир. Об этом жильцы сообщили редакции «КП-Самара».

Изначально проблему связывали с конкретной квартирой, которая топит все этажи ниже. Однако вода текла в разных местах и трубы продолжало прорывать. Какие-то квартиры подтопило сильно, а у кого-то вода просто капала. Слесари заходили в разные квартиры и меняли стояки.

По словам специалистов, все дело старых и прогнивших трубах, которые надо менять во всем доме. Слесари отметили, что трубы начали лопаться из-за нового фонтана.

— Таких заявок сейчас поступает очень много, в том числе от жителей соседних домов. Причина происходящего связана с фонтаном, который меняет давление воды и старые трубы лопаются, — передали слова слесаря жильцы.

А вот 22 августа дождь пошел уже в коридорах. Самарцы поделились кадрами стекающей с потолков воды, которая заполнила полы в коридорах. С чем это связано, пока неизвестно. При всем этом каждый раз жителям приходится терпеть перекрытие воды.

Как отмечают жильцы, с начала августа еще ни разу не было такого, чтобы вода была во всем доме: у каких-то стояков перекрывают только горячую воду, а у других – и холодную, и горячую.

— Из-за фонтана весь дом страдает. Теперь страшно на работу уходить, вдруг рванет где-нибудь, — пожаловалась самарчанка.