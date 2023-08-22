В Самаре определили победителей зонального этапа турнира «Высший класс!»

Состязания прошли в выходные на стадионе в парке Гагарина / Фото: Единая Россия

В минувшие выходные в Самаре завершился зональный этап турнира «Высший класс!». Соревнования среди школьных родительских команд прошли на стадионе парка Гагарина.

Участники — победители районных, отборочных этапов — состязались в футболе, баскетболе и чир спорте. Первое место в футбольных матчах заняла команда школы № 132 из Ленинского района, в баскетболе — команда школы № 148 из Ленинского района, а в чир спорте — мамы из школы № 122 Красноглинского района.

Отметим, в минувшие выходные завершились зональные этапы не только в Самаре, но еще в Отрадном, Чапаевске, Безенчуке, Волжском и Сергиевском районах. Инициатор турнира, координатор партпроекта «Единой России» — «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер поблагодарил глав муниципалитетов, руководителей профильных департаментов и Минспорта за содействие при организации спортивного праздника.

Напомним, в 2023 году заявки на участие в тпроекте «Высший класс!» подали более 300 школ региона. Число участников соревнований превысило 10 тысяч человек. Финал турнира, где встретятся победители зональных этапов, состоится 3 сентября на площади Куйбышева в Самаре.

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