В Самарской области в 2023 году от укуса клещей пострадали 3302 человека

Клещи продолжают нападать на жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области озвучили количество людей, пострадавших от клещей в 2023 году. На текущий момент в регионе зафиксировано 3 302 случая. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В области активно обрабатывают территории от кровососущих паразитов. Так, на сегодняшний момент противоклещевые обработки проведены на территории 4778,75 га. Несмотря на эти меры, с начала сезона в регионе от укусов клещей пострадали 3 302 человека, в том числе 1087 детей. При обследовании снятых с людей клещей в 52 экземплярах был обнаружен антиген клещевого энцефалита, что составило 1,7%. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 1,3% проб.

Отметим, ежегодно в Самарской области делают профилактические прививки тем, кто работает в местах обитания клещей. Среди них: лесники, нефтяники, геологи, строители и др. С начала 2023 года против клещевого вирусного энцефалита в регионе иммунизировали 14 094 человека.

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