Двум электричкам продлили маршрут в Самарской области с 21 августа

Пассажиров просят внимательно следить за расписанием. Фото: Куйбышевская ЖД

С понедельника, 21 августа, в Самарской области пригородным поездам продлили маршрут. Это было сделано для удобства пассажиров, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Теперь электричка из Самары, которая отправляется в 06:35 и прибывает в 07:47 в Безенчук, проследует до станции Сызрань-1 по рабочим дням. Прибывать на место она будет в 09:04.

Изменения коснулись и пригородного поезда Безенчук (08:07) – Мирная (09:45). Он будет ежедневно отправляться со станции Сызрань-1 в 06:52. Пассажиров просят внимательно следить за расписанием.

Напомним, узнать информацию об изменениях в расписании можно на официальном сайте и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал