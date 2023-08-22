Продажу алкоголя запретят в Самарской области 2 сентября

Алкоголь не будут продавать в Отрадном из-за празднования Дня города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 2 сентября 2023 года запретят продажу алкоголя. Ограничения введут в Отрадном из-за празднования Дня города. Соответствующие распоряжения опубликовало региональное правительство.

Предпринимается такой шаг с целью поддержания общественной безопасности во время массовых мероприятий, запланированных на День города. Полное ограничение продажи алкоголя является временной мерой и будет действовать 2 сентября с 8 до 23 часов. Администрация Отрадного призывает всех жителей соблюдать этот запрет, чтобы праздник прошел в спокойной и уютной атмосфере.

Отметим, в этом году жители и гости Отрадного смогли сами выбрать праздничную программу на 67-й день рождения города. Они вместе голосовали за наиболее понравившееся событие. Так, больший отклик получила концертная программа и игровые мероприятия для детей. На площади города в этот день состоится фестиваль «Отрадный - сила притяжения».

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