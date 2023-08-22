В Самарской области на трассе А-300 появится мобильный медпункт

Трассовый медпункт разместят на юге Самарской области / Фото: t.me/minzdrav63

В Самарской области появится еще один трассовый пункт медицины катастроф. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мобильный медпункт будет располагаться на юге области. Его разместят на участке трассы А-300 на границе Большеглушицкого и Большечерниговского районов, - рассказали в кабмине Самарской области.

Напомним, в регионе сейчас работают три подобных пункта с фельшерскими бригадами. Там оказывают экстренную помощь пострадавшим в ДТП и жителям ближайших сел и дачных хозяйств (в пределах 30 км). Медики круглосуточно дежурят в модулях на границе Сергиевского и Исаклинского районов, около поселка Курумоч Волжского района и в селе Печерское Сызранского района.

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