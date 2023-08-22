В Тольятти полицейские поймали водителя с напечатанными на принтере правами

Водитель успел воспользоваться поддельными правами всего один раз Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти сотрудники полиции задержали автомобилиста, у которого было обнаружено поддельное водительское удостоверение. Мужчина признался, что приобрел документ через интернет за 5 тысяч рублей и успел воспользоваться им только один раз, когда ехал к родственникам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в середине августа, когда сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов большегруз DAF. Водитель, гражданин одной из соседних республик, предъявил национальное водительское удостоверение, которое вызвало подозрения у полицейских. Они изъяли права и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это подделка. Как выяснилось, документ напечатали на принтере.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Санкция статьи предусматривает до одного года ограничения свободы или принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.

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