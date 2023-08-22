Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 августа 2023 11:42

В Тольятти полицейские поймали водителя с напечатанными на принтере правами

Мужчина приобрел водительское удостоверение в интернете
Анастасия ПИГИНА
Водитель успел воспользоваться поддельными правами всего один раз

Водитель успел воспользоваться поддельными правами всего один раз

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти сотрудники полиции задержали автомобилиста, у которого было обнаружено поддельное водительское удостоверение. Мужчина признался, что приобрел документ через интернет за 5 тысяч рублей и успел воспользоваться им только один раз, когда ехал к родственникам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в середине августа, когда сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов большегруз DAF. Водитель, гражданин одной из соседних республик, предъявил национальное водительское удостоверение, которое вызвало подозрения у полицейских. Они изъяли права и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это подделка. Как выяснилось, документ напечатали на принтере.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Санкция статьи предусматривает до одного года ограничения свободы или принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал