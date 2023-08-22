В Самаре водитель без прав на Mazda CX-7 протаранил автобус № 23

Иномарка влетела в правый бок автобуса / Фото: ПроТранспорт63

Утром во вторник, 22 августа 2023 года, в 15-м микрорайоне Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Водитель на Mazda CX-7 протаранил автобус № 23. Досталось и припаркованной неподалеку легковушке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Досталось и припаркованной неподалеку легковушке / Фото: ПроТранспорт63

По данным полицейских, все произошло в 7:05 на проспекте Карла Маркса. За рулем иномарки находился 52-летний мужчина, не имеющий водительских прав. Он, двигаясь со стороны Березовой аллеи в направлении улицы Черемшанской, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль ЗАЗ и автобус МАЗ.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Пассажиры автобуса за медпомощью не обращались. По словам очевидцев, было похоже, что мужчина Mazda CX-7 пьян. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал