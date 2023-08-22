Водный транспорт и сообщение с регионами ПФО будут развивать в Самарской области

В регионе развивается и собственное судостроительство. Фото: Антон СЕНЬКО

В Самарской области планируют развивать водное сообщение с регионами ПФО. Об этом и о развитии водного транспорта региона шла речь 21 августа на выездном совещании Госдумы в Нижегородской области.

Полномочный представитель Игорь Комаров отметил, что развитие речного пассажирского транспорта актуально для регионов ПФО. А председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что снижение цены на суда для таких перевозок поможет соединить областные центры с другими населенными пунктами.

Самарская область активно развивает речное транспортное сообщение. В регионе идет работа по созданию портово-логистического хаба в рамках транспортного коридора, который позволит укрепить торгово-экономические отношения с Ираном, Индией, Китаем, странами Каспийского бассейна и Персидского залива.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, Самарская область благодаря уникальному географическому положению и трем речным портам для судов класса «река – море» обладает большим потенциалом для развития речных перевозок.

Помимо этого, в регионе развивается и собственное судостроительство. Власти заказывают суда у местного предприятия ЗАО «Нефтефлот», они работают на межмуниципальных перевозках по Волге. Так, в декабре 2022 года на воду спустили два новых промерных судна. А другая компания региона представила судно-амфибию на воздушной подушке. Его могут запустить в серийное производство в 2025 году.

В регион поступают и скоростные судна «Валдай-45Р». Также у властей есть планы по улучшению туристической доступности Сызрани, там могут создать условия для захода круизных судов.

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