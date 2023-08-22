Задержан поджигатель ритуального салона в Самаре, где погибли два человека

При допросе задержанный признал свою причастность к поджогу Фото: СУ СК по Самарской области

Правоохранители нашли одного из исполнителей поджога магазина ритуальных услуг на улице Авроры в Самаре. Они задержали 54-летнего Георгия Цицерова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Цицеров был задержан несколько дней назад на территории одного из регионов РФ. При допросе он признал свою причастность к поджогу, - рассказали следователи.

Напомним, пожар в ритуальном магазине произошел в ночь на 18 ноября 2022 года. При тушении в помещении нашли тело 31-летней женщины. Также в момент ЧП в павильоне находился 61-летний мужчина. Он получил множественные ожоги. Пострадавшего увезли в больницу, но спасти его не удалось. Он умер в ночь на 29 ноября.

Проверка показала, что это был не несчастный случай, а поджог. В совершении преступления заподозрили 32-летнего Аршака Енгибаряна и 54-летнего Георгия Цицерова. Их объявили в розыск и заочно отправили под арест. Недавно одного из них удалось поймать. Сейчас следователи продолжают разбираться в случившемся. Они устанавливают организаторов поджога и мотив.

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